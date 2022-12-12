Кашкин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашкин Владимир Петрович

Мать: Блок Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1983

Дочь: Марина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1991

Сын: Кашкин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Кашкина Галина Петровна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашкина Галина Петровна

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