Кашкин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашкин Владимир Петрович
Мать: Блок Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1983
Дочь: Марина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1991
Мать ребёнка: Кашкина Галина Петровна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашкина Галина Петровна