Червоткина (Дудина) Любовь Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червоткина (Дудина) Любовь Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1954

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1954

Отец: Дудин Евгений Михайлович

Мать: Дудина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
26.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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