Образцов Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбразцов Леонид Дмитриевич

Образцов Леонид Дмитриевич

avatar

Место рождения

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район

Дата рождения

1921

Дата смерти

23.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Образцов Дмитрий Евдокимович

Мать: Анна Макеевна

Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Смерть
23.08.1942
ростовская обл., Верхнедонский р-он.,х. Затонский, в районе р. Дон
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close