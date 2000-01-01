Образцов Леонид Дмитриевич
Место рожденияРоссия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Дата рождения1921
Дата смерти23.08.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Образцов Дмитрий Евдокимович
Мать: Анна Макеевна
Россия Калиниская область, деревня Пунятино , кировский район
Смерть
23.08.1942
ростовская обл., Верхнедонский р-он.,х. Затонский, в районе р. Дон
Причина смерти: На войне