Попова Агрипена Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Агрипена Прокопьевна

Попова Агрипена Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1884

Сын: Попов Иннокентий Егорович

Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1886

Дочь: Попов Панна Егоровна

Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич

Лыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1891

Сын: Попов Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1894

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close