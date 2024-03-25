Попова Агрипена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1884
Сын: Попов Иннокентий Егорович
Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1886
Дочь: Попов Панна Егоровна
Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич
Лыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1891
Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1894
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно