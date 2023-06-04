Колодин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1923
Сын: Колодин Владимир Семенович
Мать ребёнка: Колодина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодина Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Колодина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодина Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Колодина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колодина Татьяна
Смерть
Неизвестно