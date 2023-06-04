Колодин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1923

Сын: Колодин Владимир Семенович

Мать ребёнка: Колодина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодина Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Колодина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодина Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Колодина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодин Яков Семенович

Мать ребёнка: Колодина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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