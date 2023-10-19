Душина (Нестерова) Алевтина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923
Рождение ребёнка
16.08.1946
Рождение ребёнка
30.12.1947
Рождение ребёнка
16.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно