Душина (Нестерова) Алевтина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душина (Нестерова) Алевтина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923

Отец: Нестеров Алексей Афанасьевич

Мать: Нестерова Антонина Фроловна

Рождение ребёнка
16.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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