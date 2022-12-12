Халитов (Субханкулов) Айнетдин Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов (Субханкулов) Айнетдин Мустафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

29.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1933

Сын: Халитов Касим Айнетдинович

Мать ребёнка: Халитова Джамалия Хайдаровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халитова Джамалия Хайдаровна

Смерть
29.03.1976
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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