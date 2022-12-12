Халитов (Субханкулов) Айнетдин Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти29.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1933
Сын: Халитов Касим Айнетдинович
Мать ребёнка: Халитова Джамалия Хайдаровна
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1976
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область