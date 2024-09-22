Лотхова (Редькина) Клавдия (Клава) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотхова (Редькина) Клавдия (Клава) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1952

Отец: Колмыков Иван Евтеевич

Мать: Редькина Редько Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лотхов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
30.05.1971

Дочь: Беннани (Лотхова) Елена (Лена) Викторовна

Отец ребёнка: Лотхов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1974

Дочь: Лотхова (Лотхова) Татьяна (Таня) Викторовна

Отец ребёнка: Лотхов Виктор Михайлович

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