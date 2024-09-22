Лотхова (Редькина) Клавдия (Клава) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1971
Дочь: Беннани (Лотхова) Елена (Лена) Викторовна
Отец ребёнка: Лотхов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1974
Дочь: Лотхова (Лотхова) Татьяна (Таня) Викторовна
Отец ребёнка: Лотхов Виктор Михайлович