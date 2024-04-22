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Торопченов Николай Петров
Торопченов Николай Петров
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Древо
Место рождения
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Дата рождения
1800
Дата смерти
1827
Пол
Мужской
Отец
Торопченов Петр Романов
1777 г.р.
Мать
Торопченова (Еремеева) Устинья Миняева
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Торопченов Петр Романов
Мать:
Торопченова Устинья Миняева
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Смерть
1827
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