Холод (Богомолова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1926
Дата смерти10.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
д. Лепехи, находящаяся между Моцково и Богослово (в наст. время не существует). Истор. справ. - д. Лепехи, Мосальского уезда, Калужской губернии. Бывшая государственная, при р. Турусне, дворов 28, жит... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Холод Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Холод Виктор Данилович
Рождение ребёнка
29.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холод Виктор Данилович
Рождение ребёнка
02.11.1965
Дочь: Холод Галина Викторовна
Отец ребёнка: Холод Виктор Данилович
Смерть
10.03.1982