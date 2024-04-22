Холод (Богомолова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холод (Богомолова) Валентина Ивановна

Место рождения

Моцково, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

10.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: Богомолов Иван Александрович

Мать: Богомолова Александра Андреевна

Моцково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
д. Лепехи, находящаяся между Моцково и Богослово (в наст. время не существует). Истор. справ. - д. Лепехи, Мосальского уезда, Калужской губернии. Бывшая государственная, при р. Турусне, дворов 28, жит... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Холод Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Холод Виктор Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холод Виктор Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.11.1965

Дочь: Холод Галина Викторовна

Отец ребёнка: Холод Виктор Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.03.1982
Москва, город федерального значения Москва
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