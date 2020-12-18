Копылова -Юрова Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова -Юрова Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1951

Дата смерти

18.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1951

Отец: Юров Александр Никанорович

Мать: Юрова Любовь

Рождение ребёнка
27.11.1971

Дочь: Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна

Отец ребёнка: Копылов Валентин

Рождение ребёнка
12.10.1982

Сын: Закарьяев Руслан Измаилович

Отец ребёнка: Закарьяев Измаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Копылов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закарьяев Измаил

Смерть
18.12.2020
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