Копылова -Юрова Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1951
Дата смерти18.12.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1951
Отец: Юров Александр Никанорович
Мать: Юрова Любовь
Рождение ребёнка
27.11.1971
Дочь: Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна
Отец ребёнка: Копылов Валентин
Рождение ребёнка
12.10.1982
Сын: Закарьяев Руслан Измаилович
Отец ребёнка: Закарьяев Измаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Копылов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закарьяев Измаил
Смерть
18.12.2020