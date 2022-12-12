Волков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1949
Дата смерти31.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
31.08.1990
Харьков, Украина