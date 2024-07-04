Трифонов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Трифонов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
?.06.1914
Дочь: Трифонова Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Трифонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1924
Дочь: Раскатова (Трифонова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Папулино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна
Смерть
1946