Трифонов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Иван Яковлевич

Трифонов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Трифонов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
?.06.1914

Дочь: Трифонова Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Трифонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1924

Дочь: Раскатова (Трифонова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Папулино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Трифонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Трифонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова (Бакаева) Анисия Васильевна

Смерть
1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.