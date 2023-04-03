Прасковья Галактионова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиМежду 1807 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Ерофеев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Яков Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Ерофеев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Ерофеев
Смерть
Между 1807 и 1816