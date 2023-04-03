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Прасковья Галактионова

Место рождения

Труново, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Между 1807 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Труново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Ерофеев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Яков Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Ерофеев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Ерофеев

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1807 и 1816

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