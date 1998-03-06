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Окольничников Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1906

Дата смерти

06.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1906

Отец: Окольничников Петр Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1929

Сын: Окольничников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников Николай Иванович

Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна

Смерть
06.03.1998
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