Окольничников Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1906
Дата смерти06.03.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1906
Отец: Окольничников Петр Егорович
Рождение ребёнка
28.03.1929
Сын: Окольничников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольничников Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольничников Николай Иванович
Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольничников Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Окольничникова Надежда Николаевна
Смерть
06.03.1998