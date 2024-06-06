Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна

Место рождения

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Дата рождения

13.11.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
02.12.1975

Сын: Шабуров Олег Владимирович

Отец ребёнка: Шабуров Владимир Анатольевич

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Шабуров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шабуров Владимир Анатольевич

Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область

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