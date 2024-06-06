Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения13.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1975
Сын: Шабуров Олег Владимирович
Отец ребёнка: Шабуров Владимир Анатольевич
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Шабуров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шабуров Владимир Анатольевич
Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область