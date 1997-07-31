Старков Николай Иванович 20.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

31.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Старков Иван

Мать: Старкова Анна Александровна

Рождение ребёнка
03.01.1962

Дочь: Петрова (Старкова) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Старкова (Плахова) Алевтина Трофимовна

Рождение ребёнка
16.03.1966

Сын: Старков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Старкова (Плахова) Алевтина Трофимовна

Смерть
31.07.1997

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