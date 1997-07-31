Старков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1939
Дата смерти31.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
Отец: Старков Иван
Рождение ребёнка
03.01.1962
Дочь: Петрова (Старкова) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Старкова (Плахова) Алевтина Трофимовна
Рождение ребёнка
16.03.1966
Сын: Старков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Старкова (Плахова) Алевтина Трофимовна
Смерть
31.07.1997