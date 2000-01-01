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(Глазкова) Анисия Ивановна
(Глазкова) Анисия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Глазков Иван Петрович
1888 г.р.
Мать
Глазкова Зиновия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Глазков Иван Петрович
Мать:
Глазкова Зиновия Андреевна
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