Пивторак Параскева Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пивторак Агафья Харитоновна
Отец ребёнка: Пивторак Харитон Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пивторак Семен Харитонович
Отец ребёнка: Пивторак Харитон Григорьевич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно