Пивторак Параскева Родионовна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пивторак Параскева Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивторак Харитон Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пивторак Агафья Харитоновна

Отец ребёнка: Пивторак Харитон Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пивторак Семен Харитонович

Отец ребёнка: Пивторак Харитон Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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