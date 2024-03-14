Володченко Василий Васильевич
Место рожденияСаратовская обл., Балашовский р-н, с. Ольшанка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Ольшанка
Бракосочетание
21.08.1945
Рождение ребёнка
18.03.1952
Сын: Володченко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Володченко Ирина Александровна
Баку
Рождение ребёнка
16.07.?
Дочь: Володченко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Володченко Ирина Александровна