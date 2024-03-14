Володченко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодченко Василий Васильевич

Володченко Василий Васильевич

Место рождения

Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Ольшанка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володченко Василий Кондратьевич

Мать: Володченко Мария Алексеевна

Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Ольшанка
Бракосочетание
21.08.1945

Жена: Володченко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1952

Сын: Володченко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Володченко Ирина Александровна

Баку
Рождение ребёнка
16.07.?

Дочь: Володченко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Володченко Ирина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close