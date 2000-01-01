Боровкова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Боровков Филипп
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Филипп
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Боровков Филипп
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Боровков Андрей
Отец ребёнка: Боровков Филипп
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Боровков Филипп
Работа или профессия
Неизвестно