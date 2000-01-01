Боровкова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова Елизавета

Боровкова Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Боровков Филипп

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Филипп

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Боровков Филипп

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Боровков Андрей

Отец ребёнка: Боровков Филипп

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Боровков Филипп

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close