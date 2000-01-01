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(Кузнецова) Параскева
(Кузнецова) Параскева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Яков
1801 г.р.
Мать
Кузнецова Домна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Кузнецов Яков
Мать:
Кузнецова Домна
Смерть
Неизвестно
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