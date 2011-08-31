Рождественский Валерий Ильич
Место рождения
Дата рождения12.02.1939
Дата смерти31.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939
Место жительства
С 1961
г. Балтийск, Калининградская область РСФСР
Место жительства
С 1965
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.08.2011
Звездный городок, Звездный городок, Московская область