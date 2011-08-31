Рождественский Валерий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественский Валерий Ильич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.02.1939

Дата смерти

31.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961
г. Балтийск, Калининградская область РСФСР
Место жительства
С 1965
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.08.2011
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
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