Щукина (Щукина) Татьяна Филипповна 02.01.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Щукина) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.01.1903

Дата смерти

21.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1903

Отец: Щукин Филипп Васильевич

Мать: Щукина (Панферова) Евдокия Федоровна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Иван Феодорович Панферов и казачья жена Анна Васильевна Финогенова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1532, стр. 52 Дочь казака Студ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щукина) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Щукин Илья Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1924

Муж: Щукин Илья Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1924

Сын: Щукин Николай Ильич

Отец ребёнка: Щукин Илья Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Щукин Александр Ильич

Отец ребёнка: Щукин Илья Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.01.1979
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Дата смерти определена по дате на памятнике

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