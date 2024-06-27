Щукина (Щукина) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения02.01.1903
Дата смерти21.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1903
Восприемники: казак Студенецкого полка Иван Феодорович Панферов и казачья жена Анна Васильевна Финогенова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1532, стр. 52 Дочь казака Студ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щукина) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Щукин Илья Антонович
Бракосочетание
До 1924
Муж: Щукин Илья Антонович
Рождение ребёнка
05.01.1924
Сын: Щукин Николай Ильич
Отец ребёнка: Щукин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Щукин Илья Антонович
Смерть
21.01.1979
Дата смерти определена по дате на памятнике