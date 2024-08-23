Макар Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакар Трофимович

Макар Трофимович

Место рождения

Краснослободский район

Дата рождения

1782

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамон Макарович

Мать ребёнка: Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрена Макаровна

Мать ребёнка: Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фекла Макаровна

Мать ребёнка: Прасковья Романовна

Смерть
1841
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.