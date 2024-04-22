Барский Егор (Георгий) Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1881
Отец: Барский Пётр Андреевич
Мать: Барская Ирина Кирилловна
Бракосочетание
23.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.
Дочь: Барская Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Барская Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Дочь: Барская Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Барская Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.
Сын: Барский Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Барская Екатерина Константиновна
Смерть
Неизвестно