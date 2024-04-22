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Барский Егор (Георгий) Петрович

Место рождения

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1881

Отец: Барский Пётр Андреевич

Мать: Барская Ирина Кирилловна

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
23.10.1900 ст.

Жена: Барская Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.

Дочь: Барская Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Барская Екатерина Константиновна

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Дочь: Барская Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Барская Екатерина Константиновна

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.

Сын: Барский Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Барская Екатерина Константиновна

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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