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Кукушкин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1924

Дата смерти

20.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1924

Отец: Кукушкин Яков Иванович

Мать: Кукушкина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
11.09.1949

Дочь: Пронина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
07.11.1950

Сын: Кукушкин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1955

Сын: Кукушкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1961

Дочь: Лысова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Клавдия Павловна

Смерть
20.03.2001
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