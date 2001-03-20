Кукушкин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1924
Дата смерти20.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1924
Рождение ребёнка
11.09.1949
Дочь: Пронина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
07.11.1950
Сын: Кукушкин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1955
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1961
Дочь: Лысова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кукушкина Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2001