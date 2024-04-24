Герасимов Андрей Калинников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Андрей Калинников

Герасимов Андрей Калинников

Место рождения

Новосидориха, Шатура, Московская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Герасимов Калинник Ильин

Мать: Герасимова Евдокия Калинникова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Бракосочетание
03.10.1884

Жена: Герасимова Степанида Макарова

Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Герасимов Иван Андреев

Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1892

Дочь: Иванова (Герасимова) Акилина Андреева

Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1895

Дочь: (Герасимова) Мария Андреева

Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1899

Сын: Герасимов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Герасимов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.