Герасимов Андрей Калинников
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
03.10.1884
Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1889
Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова
Рождение ребёнка
07.06.1892
Дочь: Иванова (Герасимова) Акилина Андреева
Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова
Рождение ребёнка
26.03.1895
Дочь: (Герасимова) Мария Андреева
Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова
Рождение ребёнка
25.03.1899
Сын: Герасимов Степан Андреевич
Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова
Рождение ребёнка
07.02.1907
Сын: Герасимов Федор Андреевич
Мать ребёнка: Герасимова Степанида Макарова
Смерть
Неизвестно