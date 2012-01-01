(Токменинова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
19.07.1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1965
Смерть
2012