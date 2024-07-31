Шанченко Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанченко Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанченко Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Шанченко Геннадий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанченко Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
1984

Сын: Шанченко Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Шанченко Геннадий Константинович

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