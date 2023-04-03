Прасковья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Павел Тихонов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
17.01.1837
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно