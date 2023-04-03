Прасковья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Тихонов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кирей (Кирилл) Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1837

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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