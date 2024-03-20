Брут (Бейер) Софья Романовна
Место рожденияСерпухов, Мироносицкая церковь
Дата рождения28.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878
Отец: Бейер Роман Емельянович
Мать: Бейер Мария Федоровна
Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Брут Игорь Борисович
Отец ребёнка: Брут Борис Аркадиевич
Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1904
Дочь: Комиссарова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Брут Борис Аркадиевич
серпухов, город Серпухов, МО, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
тверь, город Тверь, Тверская обл., Russian Federation
Похороны
Неизвестно
тверь, город Тверь, Тверская обл., Russian Federation