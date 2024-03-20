Брут (Бейер) Софья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брут (Бейер) Софья Романовна

Место рождения

Серпухов, Мироносицкая церковь

Дата рождения

28.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878

Отец: Бейер Роман Емельянович

Мать: Бейер Мария Федоровна

Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Брут Игорь Борисович

Отец ребёнка: Брут Борис Аркадиевич

Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1904

Дочь: Комиссарова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Брут Борис Аркадиевич

серпухов, город Серпухов, МО, Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брут Борис Аркадиевич

Смерть
Неизвестно
тверь, город Тверь, Тверская обл., Russian Federation
Похороны
Неизвестно
тверь, город Тверь, Тверская обл., Russian Federation
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