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Хомутов Тимофей Максимович

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.06.1844 ст.

Дата смерти

01.09.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1844 ст.

Отец: Хомутов Максим Спиридонович

Мать: Марфа Афанасьевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-XK68?i=18&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806
Смерть
01.09.1844 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-XK8M?i=62&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806

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