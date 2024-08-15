Хомутов Тимофей Максимович
Место рождения
Дата рождения07.06.1844 ст.
Дата смерти01.09.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1844 ст.
Отец: Хомутов Максим Спиридонович
Мать: Марфа Афанасьевна
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Смерть
01.09.1844 ст.
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