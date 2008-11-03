Филёв Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1953
Дата смерти03.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953
Отец: Филёв Яков
Мать: Филёва Анна
Бракосочетание
Около 1973
Жена: Филёва Любовь
Рождение ребёнка
Около 1974
Дочь: Филёва Мария Николаевна
Мать ребёнка: Филёва Любовь
Рождение ребёнка
Около 1976
Дочь: Филёва Вера Николаевна
Мать ребёнка: Филёва Любовь
Смерть
03.11.2008