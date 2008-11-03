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Филёв Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1953

Дата смерти

03.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

Около 1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953

Отец: Филёв Яков

Мать: Филёва Анна

Бракосочетание
Около 1973

Жена: Филёва Любовь

Рождение ребёнка
Около 1974

Дочь: Филёва Мария Николаевна

Мать ребёнка: Филёва Любовь

Рождение ребёнка
Около 1976

Дочь: Филёва Вера Николаевна

Мать ребёнка: Филёва Любовь

Смерть
03.11.2008
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