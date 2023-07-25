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Артемьев Иван
Артемьев Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1888
Пол
Мужской
Отец
Ермолаев Артемий Ермолаевич
1847 г.р.
Мать
Михайлова Олимпиада Михайловна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Ермолаев Артемий Ермолаевич
Мать:
Михайлова Олимпиада Михайловна
Смерть
1888
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