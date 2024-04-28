Гусев Константин Федоров
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения23.05.1910 ст.
Дата смерти05.06.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1910 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
27.05.1910 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: деревни Евсяково крестьянин Павел Ильин Голубев и Потомственная гражданка Елизавета И... Показать все
Смерть
05.06.1910 ст.
Похоронен 7 октября 1910 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии