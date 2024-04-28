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Гусев Константин Федоров

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

23.05.1910 ст.

Дата смерти

05.06.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1910 ст.

Отец: Гусев Феодор Михайлович

Мать: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
27.05.1910 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: деревни Евсяково крестьянин Павел Ильин Голубев и Потомственная гражданка Елизавета И... Показать все
Смерть
05.06.1910 ст.
Похоронен 7 октября 1910 г. на приходском кладбище Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии

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