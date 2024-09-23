Афиногенов Яков
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ефимов Афиноген
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Андриан
Мать ребёнка: Адрианова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адрианова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1863 ст.
Дочь: Яковлева Ксения
Мать ребёнка: Адрианова Варвара
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Яковлева Фекла
Мать ребёнка: Адрианова Варвара
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Яковлев Афанасий
Мать ребёнка: Адрианова Варвара
Рождение ребёнка
09.10.1869 ст.
Дочь: Яковлева Параскева
Мать ребёнка: Адрианова Варвара
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.
Сын: Яковлев Лаврентий
Мать ребёнка: Адрианова Варвара
Смерть
После 1909