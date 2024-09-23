Афиногенов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афиногенов Яков

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ефимов Афиноген

Мать: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Андриан

Мать ребёнка: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адрианова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1863 ст.

Дочь: Яковлева Ксения

Мать ребёнка: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Яковлева Фекла

Мать ребёнка: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Яковлев Афанасий

Мать ребёнка: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.10.1869 ст.

Дочь: Яковлева Параскева

Мать ребёнка: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.

Сын: Яковлев Лаврентий

Мать ребёнка: Адрианова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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