Анжар 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Абузяров Абдулвагит
Отец ребёнка: Мурказин Абузяр
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Нафидя
Отец ребёнка: Мурказин Абузяр
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурказин Абузяр
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.