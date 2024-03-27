Анжар 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнжар 2 Жена

Анжар 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Абузяров Абдулвагит

Отец ребёнка: Мурказин Абузяр

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Нафидя

Отец ребёнка: Мурказин Абузяр

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурказин Абузяр

Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close