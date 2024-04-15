Иванова (Красулина) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.10.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSS-Q?i=571&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Дочь: Иванова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-C?i=720&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3G-Q?i=892&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно