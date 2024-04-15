Иванова (Красулина) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Красулина) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1901 ст.

Муж: Иванов Андрей Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSS-Q?i=571&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.

Дочь: Иванова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-C?i=720&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.

Сын: Иванов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3G-Q?i=892&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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