Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.12.1937
Дата смерти15.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1957
Сын: Авдеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1959
Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович
Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.09.1967
Дочь: Таранова (Сухатова) Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухатов Дмитрий Трофимович
Смерть
15.01.2005
Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)