Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна

Место рождения

Черный Ключ, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.12.1937

Дата смерти

15.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1937

Отец: Морозов Михаил Александрович

Мать: Морозова (Комасова) Александра Тимофеевна

Черный Ключ, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухатов Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
29.07.1957

Сын: Авдеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.07.1959

Сын: Авдеев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.09.1967

Дочь: Таранова (Сухатова) Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухатов Дмитрий Трофимович

Смерть
15.01.2005
Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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