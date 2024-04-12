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(Хмелева) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

07.12.1887

Дата смерти

29.08.1889

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1887

Отец: Хмелева Никифор Наумович

Мать: Хмелева Анна Владимировна

ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-217,зап-50
Крещение
07.12.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Петр Иванович Патримай и Тимофея Лиманского жена - Мария Васильевна
Смерть
29.08.1889
Причина смерти: Болезнь - диарея
Похороны
Неизвестно
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