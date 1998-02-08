Гусев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1927
Дата смерти08.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927
Отец: Гусев Афанасий Иванович
Мать: Гусева Федосия Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1955
Мать ребёнка: Гусева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Елена Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
08.02.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область