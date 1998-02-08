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Гусев Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1927

Дата смерти

08.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927

Отец: Гусев Афанасий Иванович

Мать: Гусева Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1955

Сын: Гусев Мисаил Иванович

Мать ребёнка: Гусева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Елена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
08.02.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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