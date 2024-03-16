Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Гордеева Анна Кузьминична
Гордеева Анна Кузьминична
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Гордеев Кузьма Тимофеевич
1898 г.р.
Мать
(Гордеева) Марфа Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Гордеев Кузьма Тимофеевич
Мать:
Марфа Филипповна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия