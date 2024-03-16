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Гордеева Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гордеев Кузьма Тимофеевич

Мать: Марфа Филипповна

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