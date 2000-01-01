Абрамов (Пятибратова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
19.10.1908
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно