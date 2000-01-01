Абрамов (Пятибратова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов (Пятибратова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
19.10.1908

Муж: Абрамов Григорий Абрамов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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