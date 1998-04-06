Петухов Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Борис Михайлович

Место рождения

Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.04.1929

Дата смерти

06.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929

Отец: Петухов Михаил Алексеевич

Мать: Петухова Александра Кузьминична

Капань, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1954

Сын: Петухов Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Петухова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1959

Сын: Петухов Евгений Борисович

Мать ребёнка: Петухова Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Валентина Ивановна

Смерть
06.04.1998
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