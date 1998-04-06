Петухов Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.04.1929
Дата смерти06.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929
Рождение ребёнка
09.07.1954
Сын: Петухов Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Петухова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1959
Сын: Петухов Евгений Борисович
Мать ребёнка: Петухова Валентина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1998