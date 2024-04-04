Левитская (Юрина) Елена Карповна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.05.1893
Дата смерти19.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893
Отец: Юрин Карп Александрович
Мать: Юрина Михалина Иосифовна
Россия
Бракосочетание
26.07.1920
Россия
Рождение ребёнка
02.08.1921
Сын: Левитский Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Левитский Михаил Александрович
Россия
Бракосочетание
26.07.1926
Россия
Рождение ребёнка
26.09.1927
Дочь: Вепринцева Милица Мика Адамовна
Отец ребёнка: Сухинич Адам Владиславович
Севастополь
Рождение ребёнка
22.03.1929
Отец ребёнка: Сухинич Адам Владиславович
Россия
Смерть
19.08.1976
Россия
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения
Похороны
Неизвестно
Введенское, Москва