Левитская (Юрина) Елена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитская (Юрина) Елена Карповна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.05.1893

Дата смерти

19.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893

Отец: Юрин Карп Александрович

Мать: Юрина Михалина Иосифовна

Россия
Бракосочетание
26.07.1920

Муж: Левитский Михаил Александрович

Россия
Рождение ребёнка
02.08.1921

Сын: Левитский Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Левитский Михаил Александрович

Россия
Бракосочетание
26.07.1926

Муж: Сухинич Адам Владиславович

Россия
Рождение ребёнка
26.09.1927

Дочь: Вепринцева Милица Мика Адамовна

Отец ребёнка: Сухинич Адам Владиславович

Севастополь
Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Сухинич Кирилл Адамович

Отец ребёнка: Сухинич Адам Владиславович

Россия
Смерть
19.08.1976
Россия
Причина смерти: острое нарушение мозгового кровообращения
Похороны
Неизвестно
Введенское, Москва
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