Галюгина (Корабешко) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияСмоленская область д. Кресты
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галюгин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галюгина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Галюгин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галюгин Александр
Смерть
Неизвестно