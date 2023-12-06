Галюгина (Корабешко) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галюгина (Корабешко) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Смоленская область д. Кресты

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корабешко Дмитрий Терентьевич

Мать: Корабешко (Сидорова) Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галюгин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галюгина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Галюгин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галюгин Александр

Смерть
Неизвестно

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