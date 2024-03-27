Аляутдинов Абдулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аляутдинов Аймалетдин
Мать: Аляутдинова Халифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аляутдинова Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аляутдинова Сания
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно