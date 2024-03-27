Аляутдинов Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляутдинов Абдулла

Аляутдинов Абдулла

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляутдинов Аймалетдин

Мать: Аляутдинова Халифя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Сания

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляутдинова Сания

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.