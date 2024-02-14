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Бельды Трофим Мактович

Место рождения

с. Дада,Нанайский р-н,Хабаровский край,

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бельды Макто

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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