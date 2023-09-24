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Буйниченко Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1975

Отец: Буйниченко Анатолий

Мать: Буйниченко Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
06.12.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.09.1999

Дочь: Тё Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.2000

Дочь: Тынавьи Милена Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
16.04.2003

Дочь: Гаврищук Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич

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