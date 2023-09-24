Буйниченко Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1975
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1975
Отец: Буйниченко Анатолий
Рождение ребёнка
06.12.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.09.1999
Дочь: Тё Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.2000
Дочь: Тынавьи Милена Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
16.04.2003
Дочь: Гаврищук Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврищук Евгений Николаевич